Galatasaray 2-0 Önde

13.02.2026 21:23
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 önde kapattı. Goller Yunus Akgün ve Icardi'den geldi, Eyüpspor 10 kişi kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Icardi, Lang, Osimhen

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski, Emre Akbaba, Pintor, Torres, Umut Bozok

Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 33 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Galatasaray, konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.

7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.

18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA

21:51
