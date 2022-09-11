Galatasaray: 2-3 - Son Dakika
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Galatasaray: 2-3

11.09.2022 21:56
Galatasaray: 2-3

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç SezertamKASIMPAŞA: Ertruğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Sadık Çiftpınar, Graovac, Ben Ouannes, Tırpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

KASIMPAŞA: Ertruğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Sadık Çiftpınar, Graovac, Ben Ouannes, Tırpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Celina (Dk. 46 Ahmet Engin), Bahoken GALATASARAY: Muslera - Boey (Dk. 88 Dubois), Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 83 Berkan Kutlu), Yunus Mallı (Dk. 83 Rashica), Mertens (Dk. 76 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Seferovic)GOLLER: Dk. 16 Bahoken, Dk. 90 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - Dk. 20 Gomis, Dk. 50, Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)SARI KARTLAR: Eysseric, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Gomis ile 50 ve 69'uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki golleri ise 16'ncı dakikada Bahoken ve 90'ıncı dakikada Sadık Çiftpınar'dan geldi.

1'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün ortasında arka direkte Kerem Aktüroğlu'nun dizine çarpan top az farkla üstten auta gitti. 16'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ben Ouannes ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.20'nci dakikada skora denge geldi. Toreira'nın pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Yunus Akgün, rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden içeri çevirdi. Arka direkte Gomis'in ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-1.30'uncu dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın plase vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.50'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.66'ncı dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Galatasaray'da top son olarak Gomis'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yerdeyken yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere tokatladı.69'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen sarı-kırmızılı ekip atağında van Aanholt pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.85'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, geriden gelen Yusuf'u gördü. Bu oyucunun vuruşunda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.90'ıncı dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Aytaç Kara ortasını yaptı. Ceza alanı içinde Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.Karşılamada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

OKAN BURUK'TAN TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahada 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak Kasımpaşa maçında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerine genç stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü. MATA VE ICARDI KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Juan Mata ve Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, hazır olmadıkları gerekçesiyle iki ismi karşılaşma kadrosuna dahil etmedi. İki futbolcu karşılaşmayı locadan takip etti. Öte yandan yine transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Rashica, Ross ve Yusuf Demir ise Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Yusuf Demir ve Rashica ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.


- İstanbul
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Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti
Kaynak: DHA

Sadık Çiftpınar, Galatasaray, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 2-3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray: 2-3 - Son Dakika
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