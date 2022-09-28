Süper Lig'de 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularının yer aldığı bir videoyla alternatif formalarını tanıttı.
Galatasaray, yıldız futbolcuları Icardi, Sacha Boey, Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer aldığı bir videoyla 3. formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılıların bu sezon giyeceği alternatif formaları taraftarın büyük beğenisini kazandı.
Sarı-kırmızılıların beyaz renkteki alternatif formaları GS Store'da satışa sunuldu. 800 liradan listelenen formaların fiyatını yüksek bulan bazı taraftarlar sosyal medyada indirim çağrısı yaparak isyan etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü - Son Dakika