Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü

Süper Lig'de 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularının yer aldığı bir videoyla alternatif formalarını tanıttı.

TARAFTAR FORMALARI BEĞENDİ

Galatasaray, yıldız futbolcuları Icardi, Sacha Boey, Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer aldığı bir videoyla 3. formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılıların bu sezon giyeceği alternatif formaları taraftarın büyük beğenisini kazandı.

FİYATINA TEPKİ GÖSTERENLER VAR

Sarı-kırmızılıların beyaz renkteki alternatif formaları GS Store'da satışa sunuldu. 800 liradan listelenen formaların fiyatını yüksek bulan bazı taraftarlar sosyal medyada indirim çağrısı yaparak isyan etti.