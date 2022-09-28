Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü - Son Dakika
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Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü

28.09.2022 11:55

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda giyeceği alternatif formaları taraftarın beğenisine sundu ve satışa başladı. Büyük beğeni kazanan formanın 800 liralık satış fiyatını ise bazı taraftarlar tarafından oldukça yüksek bulundu.

Süper Lig'de 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, kadrosuna kattığı futbolcularla transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularının yer aldığı bir videoyla alternatif formalarını tanıttı.

TARAFTAR FORMALARI BEĞENDİ

Galatasaray, yıldız futbolcuları Icardi, Sacha Boey, Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yer aldığı bir videoyla 3. formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılıların bu sezon giyeceği alternatif formaları taraftarın büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı

FİYATINA TEPKİ GÖSTERENLER VAR

Sarı-kırmızılıların beyaz renkteki alternatif formaları GS Store'da satışa sunuldu. 800 liradan listelenen formaların fiyatını yüksek bulan bazı taraftarlar sosyal medyada indirim çağrısı yaparak isyan etti.

Galatasaray yeni formasını satışa sundu! Tasarıma mest olan taraftar, fiyatı görünce karalar bağladı
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Son Dakika Spor Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü - Son Dakika
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