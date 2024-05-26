TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakasının son düdüğüyle birlikte başkentli sarı-kırmızı taraftarlar Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı sarı-kırmızılı takım, 3-1 kazanarak, 24. şampiyonluğuna ulaştı. Ankara'da müsabakayı heyecanla televizyonlardan izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıkarak galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladılar. Kızılay Güvenpark'ta toplanan Galatasaraylı kalabalık taraftar grubu şampiyonluğun mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kalabalık grup şarkılar eşliğinde sevinçlerini yaşarken, ezeli rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi. - ANKARA

26.05.2024 22:13
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TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray müsabakasının son düdüğüyle birlikte başkentli sarı-kırmızı taraftarlar Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğu coşkuyla kutladılar.

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı sarı-kırmızılı takım, 3-1 kazanarak, 24. şampiyonluğuna ulaştı. Ankara'da müsabakayı heyecanla televizyonlardan izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıkarak galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladılar.

Kızılay Güvenpark'ta toplanan Galatasaraylı kalabalık taraftar grubu şampiyonluğun mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kalabalık grup şarkılar eşliğinde sevinçlerini yaşarken, ezeli rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

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