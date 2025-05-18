Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de garantilediği şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.

RAMS Park'ta yapılan Kayserispor maçının son anlarında futbolcular ve teknik ekip, 25. şampiyonluk tişörtlerini giyerek kutlamaya hazırlandı. Hakem Ali Şansalan'ın bitiş düdüğünün ardından sahaya koşan sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluğun garantilenmesinin ardından RAMS Park bir şov alanına döndü. Stadın üstüne 25. şampiyonluğu ve 5 yıldızı simgeleyen görsel çekildi. Saha içinde üzerinde 5 adet yıldız olan zeplin gezdirildi. Marşlar ve ışık şovları arasında saha içine 5 adet LED ekran getirildi.

Saha içine sıralanan ekranların içinden ateş şovları arasında çıkan yıldızlar, havaya yükseldi. Yıldızların üzerinde hangi yılda elde edildiği yazdı. Yıldızların yükselmesinin ardından başlatılan havai fişek şovu İstanbul semalarını aydınlattı.

Saha içinde büyük bir sevinç yaşayan futbolcular, orta sahadaki DJ kabini etrafında dans edip, davullar çalarak eğlendi. Kutlamalara sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de katıldı.

2026'da hedef 20. kupa, 26. lig şampiyonluğu

Galatasaray'da gelecek sezonun hedefi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi.

Kutlama sırasında stattaki ekranlara 2026 yılına atıfta bulunularak "Hedef 20 26" yazısı verildi. 20 sayısının altında Türkiye Kupası, 26 sayısının altında ise Süper Lig şampiyonluk kupası figürü yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 19 şampiyonluğu bulunuyor.