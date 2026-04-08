Galatasaray, 3 Branşta Galip Geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün 3 branşta kazandıkları önemli müsabakalardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olduğu müsabakanın ardından Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün futbol, basketbol ve voleybolda alınan galibiyetlerden dolayı son derece memnun olduğunu anlatan Dursun Özbek, "Voleybolda CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda da İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik. Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi de başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, sezonu kupalarla tamamlamak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Daha bitireceğimiz 1-2 iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara.

Diğer branşlarımız için de çok iddialıyız. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz ve sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum."