Galatasaray, 3 Branşta Galip Geldi

08.04.2026 23:48
Dursun Özbek, voleybol, futbol ve basketboldaki galibiyetler nedeniyle mutluluğunu paylaştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün 3 branşta kazandıkları önemli müsabakalardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olduğu müsabakanın ardından Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün futbol, basketbol ve voleybolda alınan galibiyetlerden dolayı son derece memnun olduğunu anlatan Dursun Özbek, "Voleybolda CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda da İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik. Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi de başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, sezonu kupalarla tamamlamak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Daha bitireceğimiz 1-2 iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara.

Diğer branşlarımız için de çok iddialıyız. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz ve sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
