Galatasaray 5. Yıldız İçin Hedefli - Son Dakika
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Spor

Galatasaray 5. Yıldız İçin Hedefli

Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray'ın 23 Nisan'da etkinlik düzenlediği ve Süper Lig'de 5. yıldızı hedeflediğini açıkladı.

23.04.2025 16:06
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istediklerini söyledi.

Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

23 Nisan etkinliğine değinen Yelkencioğlu, "23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok önemli bir gün. Bu önemli günde bütün üyelerimiz, onların çocukları ve torunlarıyla Florya'daki son etkinliğimizi yapmak istedik. Her ikisi de önemli, Florya'da son etkinliği yapmak da 23 Nisan'da. Galatasaray ailesi olarak burada bulunmak da çok önemli. İkisini birlikte yaşıyoruz. Galatasaray, çok büyük ve güzel bir aile. Gün geçtikçe daha çok genç taraftar ediniyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Kemerburgaz'daki tesislerimize taşındık. İnşallah bundan sonraki kutlamaları da yeni yerimizde yaparız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktıklarını hatırlatan Yelkencioğlu, "Her zaman, 'Mayıslar bizimdir.' diyoruz. Türkiye Kupası'nda bir final maçımız var. Kıymetli bir rakibimizle oynayacağız. ya Göztepe ya Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacağız. İkisi de çok kıymetli takımlar. Hangi takımla oynarsak oynayalım tabii ki kazanmak için oynayacağız. Çünkü 5 senedir Türkiye Kupası'nı alamadık. Müzesinde en çok Türkiye Kupası olan takım Galatasaray. O kupalara bir tane daha eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yelkencioğlu, Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olduklarını vurgulayarak, "Ligde daha alınacak 18 puan var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemedik. Tabii ki en büyük hedefimiz şampiyonluk, 25. şampiyonluğu kazanıp hakiki 5. yıldızı takmak. Bunun için de hem futbolcularımız hem teknik heyetimiz büyük bir ciddiyet içinde işlerini yapıyor. Az kaldı. Güzel günleri göreceğiz, şampiyon olacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Her branşta emin adımlarla ilerliyoruz"

Niyazi Yelkencioğlu, futbol haricindeki branşlarda da başarılı şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.

Amatör branşlardaki başarılara değinen sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, yer aldığı her kulvarda şampiyonluk için yarışır. Bazen takımlar arasında dengesiz kuvvetler olabiliyor. Biz de onları Galatasaray aşkıyla, oyuncularımızın Galatasaray sevgisiyle ve çok çalışmalarıyla kapamaya çalışıyoruz. Kadın voleybol takımımız, Sultanlar Ligi'nde çok başarılı bir seri geçirdi. Finali ucundan kaybettik. Erkek voleybol takımımız, Efeler Ligi finalinde ilk maçına çıkacak. Sonuçta iki takımdan biri kazanacak ama finale çıkmak da çok büyük başarı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, rakibimiz Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu. Erkek basketbolda Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldık. Her branşta emin adımlarla ilerliyoruz. Daha da iyi olacağız. Maddi ve manevi imkanlarımız geliştikçe Galatasaray daha büyük başarılara da imza atacak."

"Sponsorluk gelirinde 80 milyon dolara yaklaştık"

Yelkencioğlu, kulübün sponsorluk gelirlerinin son dönemde çok arttığını dile getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmanın önemine değinen Yelkencioğlu, "Biz yönetime geldiğimizde sponsorluk gelirleri yaklaşık 15 milyon seviyesindeydi. Şimdi ise 80 milyon dolara yaklaştık. Başarılar arttıkça sponsorluklar da geliyor. Galatasaray, çok büyük bir marka. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Şampiyon olduğumuz takdirde daha da büyük rakamlarla sponsorlar bulacağız. Galatasaray için elimizden geldiğince çalışıyoruz." dedi.

Başkan Dursun Özbek'in başarılarda büyük katkısı olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, "Buradaki en büyük pay Sayın Başkanımızda. Başkanımız insanüstü gayretle ve özveriyle çalışıyor. Onu gördükçe bize de ilham geliyor. Biz de ona yetişmeye çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla hem tesisleşme hem de sportif başarılar açısından son yıllardaki en başarılı yönetim. Burada başkanımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, profesyonel olarak çalışanlarımıza, bütün teknik ekiplerimize ve sporcularımıza, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar başarılı olduğu müddetçe biz de onlara daha fazla yardımcı olmak için çabalıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray 5. Yıldız İçin Hedefli - Son Dakika

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