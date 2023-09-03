Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi - Son Dakika

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi

Galatasaray\'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez\'in transferi artık an meselesi
Son Güncelleme: 03.09.2023 12:49

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya artık çok yakın. İtalyan basını, 27 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a transferinin artık sadece bir adım uzakta olduğunu yazdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

2027 YILINA KADAR SÜRECEK SÖZLEŞME TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Sanchez'in İngiliz kulübünden sarı kırmızılılara transferi sadece bir adım uzakta. Galatasaray'ın, Kolombiyalı stopere 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi
Davinson Sanchez.

MUKAVELESİ SONA ERİYOR

27 yaşındaki futbolcunun, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecekti.

GEÇEN SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Davinson Sanchez geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi - Son Dakika
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