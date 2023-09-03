Galatasaray\'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez\'in transferi artık an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

2027 YILINA KADAR SÜRECEK SÖZLEŞME TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Sanchez'in İngiliz kulübünden sarı kırmızılılara transferi sadece bir adım uzakta. Galatasaray'ın, Kolombiyalı stopere 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Davinson Sanchez.

MUKAVELESİ SONA ERİYOR

27 yaşındaki futbolcunun, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecekti.

GEÇEN SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Davinson Sanchez geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.