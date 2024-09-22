Galatasaray\'a Coşkulu Karşılama

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama
Serhan TÜRK - İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında deplasmandaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı Florya'da coşkulu Sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
Mücadele sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımı bekledi. Takım otobüsünün tesislere girişi sırasında da taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
Futbolculardan Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu ve Günay Güvenç de taraftarlara üçlü çektirdi.
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