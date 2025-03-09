İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu - Son Dakika
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İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Kolombiyalı stopere Monterrey'in talip olduğu ve Meksika ekibinin yakında sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı iddia edildi. Kasımpaşa maçında takımı 2 puandan eden hatasından sonra topa tutulan Cuesta, geldiği gibi gidebilir.

09.03.2025 18:47
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Carlos Cuesta, kötü performansıyla adeta saç baş yolduruyor. Yeni gelmesine rağmen takımdaki geleceği dahi tartışılan Kolombiyalı stoperin sürpriz bir talibinin çıktığı öne sürüldü.

MONTERREY İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre, Carlos Cuesta'ya Meksika Ligi takımlarından Monterrey talip oldu. 26 yaşındaki savunmacının istenmeyen adam ilan edildiği ifade edilirken, Meksika ekibinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi savunma hattını güçlendirmek istediği vurgulandı. Bu bağlamda Monterrey'in Cuesta için yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

NEDEN ELEŞTİRİLERİ OKLARININ HEDEFİNDE?

Galatasaray'ın devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Carlos Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan maça dahil olan Cuesta, yaptırdığı penaltı ile taraftarların hışmına uğraşmıştı. Sonraki süreçte Carlos Cuesta'nın gözden çıkarıldığı ve iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda oyuncuyla yolların ayrılabileceği ifade edilmişti.

GALATASARAY PEFORMANSI

Carlos Cuesta, devre arasında transfer olduğu Galatasaray şu ana kadar 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamayan Cuesta, performansıyla sınıfta kaldı. 8 milyon euroya Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen ve güncel piyasa değeri olarak 5 milyon euro gösterilen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray\'a Cuesta piyangosu vurdu

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Son Dakika Spor İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Eoa101519:
    8 aldılar bedavaya gönderip 15 e sattık diyecekler 19 5 Yanıtla
  • abdullah gencer:
    iyi ki bir hata yaptı. Abartıyorlar. Abdülkerim de ilk maçında hata yapmıştı. sonradan açıldı. bence biraz daha denenmeli 8 6 Yanıtla
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