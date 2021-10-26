Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı

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Dün akşam 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Yalçın, bu galibiyetle çok ilginç bir istatistiğe imza attı.

İLK HOCA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk hoca oldu. Beşiktaş geçen sezonki karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı.. Sergen Yalçın, Galatasaray'a evinde henüz puan kaybetmedi. Yalçın, Beşiktaş kariyerinde Galatasaray'a 1 kez mağlup oldu.