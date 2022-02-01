Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı

Bafetimbi Gomis ve kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katan orta saha içinde Şilili Pulgar'la imza aşamasına gelen Galatasaray, çok istediği Gedson Fernandes transferini bitiremedi. Portekizli yıldızla ilgili taraftarı yıkan haberi menajeri Ahmet Bulut verdi.

"BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Gedson Fernandes'in menajeri Ahmet Bulut, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson Fernandes için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." dedi.

"GEDSON'U GETİR ELMAS"

Gedson Fernandes'in transfer edilmesi için sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gedson'u getir Elmas" etiketi altında yaptıkları paylaşımlar dünya gündeminde 3. sıraya kadar yükselmişti.