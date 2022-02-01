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Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı

01.02.2022 21:29
Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı

Galatasaray uzun süredir bitirmeye çalıştığı Gedson Fernandes transferinde mutlu sona eremedi. Portekizli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson Fernandes için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis ve kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katan orta saha içinde Şilili Pulgar'la imza aşamasına gelen Galatasaray, çok istediği Gedson Fernandes transferini bitiremedi. Portekizli yıldızla ilgili taraftarı yıkan haberi menajeri Ahmet Bulut verdi.

"BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Gedson Fernandes'in menajeri Ahmet Bulut, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson Fernandes için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." dedi.

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"GEDSON'U GETİR ELMAS"

Gedson Fernandes'in transfer edilmesi için sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gedson'u getir Elmas" etiketi altında yaptıkları paylaşımlar dünya gündeminde 3. sıraya kadar yükselmişti.

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Gedson Fernandes, Ahmet Bulut, Galatasaray, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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