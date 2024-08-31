Okan Buruk, Adana Demirspor maçında 11'de değişiklikle başladı - Son Dakika
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Okan Buruk, Adana Demirspor maçında 11'de değişiklikle başladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys maçından sonra Adana Demirspor karşısında 11'de 4 değişiklik yaparak maça başladı. Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Dries Mertens ilk 11'de yer aldı.

31.08.2024 22:18
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Young Boys maçından sonra Adana Demirspor karşısında 11'de değişiklikle başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, 11'de son oynanan Young Boys maçından 4 değişiklikle maça başladı. Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn ile eşinin doğum yapmasından dolayı özel izinli olan Gabriel Sara'nın yanı sıra Victor Nelsson, Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi bu maçın 11'inde yer almadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Victor Nelsson, Ali Turap Bülbül, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Efe Akman, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Michy Batshuayi bekledi.

Metehan Baltacı ilk kez 11'de

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren 21 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon herhangi bir resmi maçta da süre alamadı. Adana Demirspor ile oynanan maçta Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerine şans buldu.

Sol bek Elias Jelert'in

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'ün Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralık göndermesinin ardından sol bekte kimin görev yapacağı merak konusuydu. Okan Buruk'un tercihi Danimarkalı oyuncu Jelert'ten yana oldu. 21 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla ikinci kez 11 çıktığı maçta bu kez sol bekte görev yaptı. Daha önce İsviçre'de oynanan Young Boys maçında 11 başlayan Jelert, Süper Lig'de ilk kez 11'de maça çıktı.

Dries Mertens yeniden 11'de

Young Boys maçında Michy Batshuayi ile Mauro Icardi'yi birlikte kullanıp çift forvet oynayan Okan Buruk, bu maçla beraber yeniden eski dizilişine döndü. Belçikalı golcü Batshuayi'nin yerine bir başka Belçikalı Mertens, yeniden ilk 11'de yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Adana Demirspor maçında 11'de değişiklikle başladı - Son Dakika

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