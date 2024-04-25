Galatasaray, Adana'ya geldi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Y. Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirsopr ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarları takımı havaalanında coşkuyla karşıladı. Engelli bir taraftar ise sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Kafile, havalimanından ayrılarak dinlenmek üzere konaklayacağı otele gitti.

25.04.2024 23:32
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- Galatasaray, Adana'ya geldi

ADANA - Galatasaray kafilesi, Y. Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirsopr ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile saat 19.15'de hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Galatasaray taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Öte yandan engelli bir taraftar sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından kafile, havalimanından ayrılarak dinlenmek üzere konaklayacağı otele gitti.

Kaynak: İHA

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