Galatasaray Ahmet Çakar\'ı şoke etti

22.01.2026 13:27
Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalması, maç öncesi farklı galibiyet bekleyen Ahmet Çakar'ın tahminini boşa çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin aldığı bu sonuç, maç öncesi yaptığı tahminle gündeme gelen yorumcu Ahmet Çakar'ı yanılttı.

MAÇTA ERKEN GOL, DENGE VE PUAN

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone'nin golüyle öne geçti. Galatasaray ise oyunda dengeyi kurduktan sonra 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona ererken Galatasaray puanını 10'a yükseltti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Atletico Madrid beraberliğiyle iki maç sonra puanla tanıştı.

AHMET ÇAKAR'IN TAHMİNİ TUTMADI

Karşılaşma sonrası Ahmet Çakar'ın maç öncesi yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Çakar, Derin Futbol programında Galatasaray–Atletico Madrid maçı için "Atletico Madrid en az 2 farklı kazanır. 3 olabilir, 4 de olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Maçın 1-1 sona ermesi, bu tahminin gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Bahislerin avrupada tutmuyor anlaşılan Ahnet hoca bırak bu işleri yorumculukta çuvallıyorsun 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bu adam tam salak Galatasaray’ı farklı yenerlerdi kaleci uğurcan kurtardı kendi kalallerine atmasalardı yine yeneceklerdi. Galatasaray yüzlerce oynasa bu takımı yenemez berabere bile kalamaz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
