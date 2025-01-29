Trainingcomplex Toekomst'ta teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması ve 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ajax ile Maç Öncesi Antrenmanını Tamamladı - Son Dakika
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