Galatasaray, Ajax ile Maç Öncesi Antrenmanını Tamamladı

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GALATASARAY'IN UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması 8'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hollanda ekibi Ajax, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Trainingcomplex Toekomst'ta teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması ve 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.