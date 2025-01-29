Galatasaray, Ajax Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Ajax Maçına Odaklandı

Okan Buruk, Ajax ile kritik maça çıkacaklarını ve ilk 8 hedefi için kazanmak istediklerini belirtti.

29.01.2025 23:47
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacakları maçı kazanarak normal sezonu ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın yapılacağı Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Belçikalı futbolcu Dries Mertens de katıldı.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Buruk, "Kazandığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liglerinde ikinci sıradalar. Avrupa Ligi'nde son üç maçlarını kaybettiler. Oyun ve futbolcu kalitesi olan bir takım. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden birine karşı oynamak bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soru üzerine, "Şu anda konumuz transfer değil. Tek gündemimiz Ajax müsabakası, bu maçı kazanıp ilk 8'e girmek. Ondan sonra da transfer için önümüzde süre var. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı şeklinde oluşan algıyla ilgili şunları kaydetti:

"Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü ve iyi oyuncularımızın olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlandığı, kadro sıkıntısı çektiğimiz dönemler de oluyor. Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif. Ben oyuncularıma güveniyorum."

Daha önce Türkiye'de çalışan Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'ye Hollanda basını tarafından sorulan, "Galatasaray'ı kıskanıyor musunuz?" şeklinde sorunun hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu kadar önemli oyuncularla herkes çalışmak ister. Çok önemli oyunculara ve kadroya sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Farioli, Türkiye'de çalıştı. Oradaki kadro kalitesiyle buradaki kadro çok farklı. Çok önemli oyuncularla çalışıyor. Galatasaray olarak Türkiye'de kadromuzun değerini az biliyoruz. Saha içinde oyuncularım ne kadar değerli olduklarını gösteriyor. Bunu daha çok göstereceğimiz 4 ay bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Ajax Maçına Odaklandı - Son Dakika

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