Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı! - Son Dakika
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Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!

04.09.2022 18:33
Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!

Galatasaray, Al-Rayyan SC forması giyen ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle iletişime geçtiği iddia edildi. Mauro Icardi ile anlaştığı belirten Galatasaray'ın Rodriguez'i de gündemine alması taraftarı heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü futbolcuların adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Icardi ile imza aşamasına geldiği konuşulan sarı-kırmızılıların, James Rodriguez için de devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY, MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİ

Sportcell'in haberine göre Galatasaray, James Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor. Al-Rayyan SC forması giyen Kolombiyalı yıldız, geçen sezon Katar ekibine 8 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Al-Rayyan SC ile 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol-7 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, kariyerinde sırasıyla Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formaları giydi.

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James Rodriguez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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