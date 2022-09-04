Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü futbolcuların adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Icardi ile imza aşamasına geldiği konuşulan sarı-kırmızılıların, James Rodriguez için de devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY, MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİ

Sportcell'in haberine göre Galatasaray, James Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor. Al-Rayyan SC forması giyen Kolombiyalı yıldız, geçen sezon Katar ekibine 8 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Al-Rayyan SC ile 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol-7 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, kariyerinde sırasıyla Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formaları giydi.