Üye Girişi
Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

03.02.2022 21:07
Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray U19 takımında orta sahada görev yapıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler şaka yaptığını düşünüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement