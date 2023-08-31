Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı

Kendi YouTube kanalında canlı yayın yapan ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, Galatasaray altyapısında futbolcular arasında ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Karakullukçu, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın ilk 11'de oynaması için U19 takımının forvetsiz sahaya çıktığını belirtti. Bu sözleri sonrası Ayhan Akman, ünlü yorumcuyu canlı yayın yaptığı sırada aradı.

"HAMZA AKMAN OYNASIN DİYE FORVETSİZ ÇIKTI GALATASARAY"

Uğur Karakullukçu kanalında yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı U19 finaline Hamza Akman, ilk 11'de çıksın diye 4-6-0 çıktı. Açın maçı izleyin. Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray. Yenildi Başakşehir'e. Altyapıda ayrıcalıklı futbolcu olmaz! Hamza'yı da seviyorum." dedi.

AYHAN AKMAN ARADI

Uğur Karakullukçu bu sözleri sonrasında canlı yayın yaptığı sırada Ayhan Akman tarafından arandı. Eski futbolcu, Karakullukçu'ya yayını bitirdikten sonra kendisini aramasını söyledi.