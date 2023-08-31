Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı - Son Dakika

Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı

Son Güncelleme: 31.08.2023 11:08

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, canlı yayında Galatasaray alt yapısında bazı oyunculara ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın ilk 11'de oynaması için U19 takımının taktik değiştirdiğini belirtti. Karakullukçu bu sözleri sonrası canlı yayında Ayhan Akman tarafından arandı.

Kendi YouTube kanalında canlı yayın yapan ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, Galatasaray altyapısında futbolcular arasında ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Karakullukçu, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ın ilk 11'de oynaması için U19 takımının forvetsiz sahaya çıktığını belirtti. Bu sözleri sonrası Ayhan Akman, ünlü yorumcuyu canlı yayın yaptığı sırada aradı.

"HAMZA AKMAN OYNASIN DİYE FORVETSİZ ÇIKTI GALATASARAY"

Uğur Karakullukçu kanalında yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı U19 finaline Hamza Akman, ilk 11'de çıksın diye 4-6-0 çıktı. Açın maçı izleyin. Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray. Yenildi Başakşehir'e. Altyapıda ayrıcalıklı futbolcu olmaz! Hamza'yı da seviyorum." dedi.

AYHAN AKMAN ARADI

Uğur Karakullukçu bu sözleri sonrasında canlı yayın yaptığı sırada Ayhan Akman tarafından arandı. Eski futbolcu, Karakullukçu'ya yayını bitirdikten sonra kendisini aramasını söyledi.

Hamza Akman-Ayhan Akman-Efe Akman

Galatasaray, Ayhan Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı
10:58 Hakem kurulunun son toplantısı başladı! Memur zammı bugün belli oluyor
10:54 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.671 liradan işlem görüyor
10:40 Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık
10:40 7 yıllık evli Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden kızlarıyla ilk aile pozu geldi
10:35 Otobüsteki kadınların fotoğraflarını çekerken yakalanan şahıstan skandal savunma: Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor
10:13 İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi
10:12 Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü
10:02 Togg kredilerinde faiz oranları yükseltildi
09:40 Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 11:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Eski futbolcu Ayhan Akman, oğlu ile ilgili iddiaları sonrası canlı yayındaki Uğur Karakullukçu'yu aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement