Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı - Son Dakika
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Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı

04.01.2023 20:48
Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı

Galatasaray-Ankaragücü maçında Başkent ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralanan Taylan Antalyalı attı. Harika bir röveşata golüyle fileleri havalandıran deneyimli futbolcunun golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen bir başka isim Emre Kılınç yaptı. Taylan Antalyalı gol sonrası sevinmedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Konuk ekibi öne geçiren golü maçın ilk dakikalarında sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak renklerine bağladıkları Taylan Antalyalı kaydetti.

GOL TAYLAN'DAN, ASİST EMRE'DEN

Karşılaşmanın 7. dakikasında Taylan Antalyalı, Galatasaray ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ettiği topu, röveşata ile ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen bir başka futbolcu Emre Kılınç yaptı. Antalyalı golün ardından sevinmedi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADILAR

MKE Ankaragücü mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle mücadelede 2-1 öne geçti.

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Son Dakika Spor Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı - Son Dakika
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