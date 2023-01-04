Taraftarlar şok oldu! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Konuk ekibi öne geçiren golü maçın ilk dakikalarında sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak renklerine bağladıkları Taylan Antalyalı kaydetti.

GOL TAYLAN'DAN, ASİST EMRE'DEN

Karşılaşmanın 7. dakikasında Taylan Antalyalı, Galatasaray ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ettiği topu, röveşata ile ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti ise Galatasaray'dan transfer edilen bir başka futbolcu Emre Kılınç yaptı. Antalyalı golün ardından sevinmedi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADILAR

MKE Ankaragücü mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle mücadelede 2-1 öne geçti.