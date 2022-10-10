Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon - Son Dakika
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Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon

10.10.2022 11:53
Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon

Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık'ın tedavi masraflarına destek için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası'dan şampiyon Galatasaray oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık'ın tedavi masraflarına destek için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası'dan şampiyon Galatasaray oldu.

Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve tüm geliri SMA hastası Duru'ya destek olmak için kullanılacak olan turnuvaya SigortaShop Spor Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katıldı. 3 gün süren turnuvada rakiplerini yenen Galatasaray turnuvanın şampiyonu oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ikinci, SigortaShop Spor Kulübü'nün üçüncü olduğu turnuvada Galatasaray'a kupasını ise Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi. Kaymakam Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, turnuvaya katılan takımlara yeşil-beyaz forma hediye etti.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Salihli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray anlamlı turnuvada şampiyon - Son Dakika

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