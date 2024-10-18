Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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