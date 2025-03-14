Galatasaray, Antalyaspor\'u 4-0 Yendi

(İSTANBUL)- Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Rams Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çaldı.

Galatasaray, 30. ve 45 artı 3. dakikada Victor Osimhen ve 45. dakikada Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı Antalyaspor karşısında 3-0 galip kapattı.

Victor Osimhen 52. dakikada tekrar sahneye çıktı kendisinin üçüncü Galatasaray'ın 4. golünü atarak hattrick yaptı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.