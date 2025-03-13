Galatasaray, Antalyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor'u Ağırlıyor

Galatasaray, Süper Lig'de namağlup yoluna devam ederken, Antalyaspor'u konuk ediyor.

13.03.2025 09:16
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.

Hedef çift haneli fark görmek

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.

Galatasaray, yarınki karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.

Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.

İlk yarıdaki maçı Galatasaray kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı.

Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

Ligde 27 maçtır mağlup olmuyor

Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

En büyük gol umutları Osimhen ve Barış Alper

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz olacak.

Bu sezon 21 Süper Lig maçında 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, takımının en golcü oyuncusu konumunda. Son 4 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta da Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Osimhen, Antalyaspor karşısında hem gol arayacak hem de Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmemek için mücadele verecek.

Milli yıldız Barış Alper ise ligde süre aldığı 25 müsabakada 10 kez gol sevinci yaşadı. Takımda çift haneli skora ulaşan iki oyuncudan biri olan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri durumunda.

Okan Buruk, Antalyaspor'a ligde maç kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı.

Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı üstün

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu.

Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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