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Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor - Son Dakika
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Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor

Galatasaray Kulübü, Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini açıkladı. Kulüp, UEFA ve FIFA ile işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla çalışmanın önemine vurgu yaparak, Avrupa futbolunun geleceğini korumak için diğer Avrupalı kulüplerle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Galatasaray Avrupa Süper Ligi\'ni desteklemiyor
21.12.2023 - 22:54,
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Galatasaray Kulübü yaptığı açıklama ile Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklama ile bu projeyi desteklemediğini belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır. Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız."

Kaynak: DHA
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