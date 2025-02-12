Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a konuk olacak. Maç yarın oynanacak.

12.02.2025 09:17
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı uygulanıyor.

Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi.

İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Galatasaray'da 6 önemli eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de yarın sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve yarın kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

Lig etabının en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

Deplasmanda galibiyeti yok

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika

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