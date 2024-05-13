Galatasaray Başkan Adayı Batum: Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor - Son Dakika
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Galatasaray Başkan Adayı Batum: Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Türkiye'de futbolun tamamıyla hukuk dışı oynandığını belirterek, federasyon başkanının futbolu felaket haline dönüştürdüğünü söyledi. Batum, Galatasaray'ın kolay vurulabilir bir takım haline geldiğini ve bu durumun nedenini bilmediğini ifade etti.

13.05.2024 20:43
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- Galatasaray Başkan Adayı Batum: "Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor"

ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, "Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor. İki senedir çektiğimizi biz biliriz bir Allah bilir. Bütün seyirciyle, bütün Galatasaraylılarla, 'Acaba bizi bir yerde tökezletecekler mi?' diye düşünüyoruz. Şimdiki federasyon başkanı maalesef futbolu futbol olmaktan çıkardı bir felaket haline dönüştürdü" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulu öncesi, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin gerçekleştirdiği toplantının konuğu oldu. Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Batum'un yanı sıra, iş insanları ve Batum'un aday listelerinde yer alan üyeler de katıldı. Toplantıda Galatasaraylılara seslenen Batum, "Artık Riva bitti, Mecidiyeköy'e ne olduğu belirsiz ama Galatasaray'ın bir tane aseti kaldı, Florya. Kimse, 'Ama Icardi ne güzel gol attı bak' diyerek Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye düşüremeyecek. Kazansak da kaybetsek de tarihe geçtik" ifadelerini kullandı.

Kendisinin neden aday olduğu hakkında konuşan Başkan Adayı Batum, Galatasaray'ın geleceğini tüketen 'Florya macerasının' yaşanmaması için aday olduğunu ifade etti. Başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın geleceğinin korunabilmesi için genel kurulu 15 gün içerisinde genel kurulu toplantıya çağıracağını kaydeden Batum, Galatasaray'ın geleceğini karartmayacak şekilde şeffaf olarak Florya'nın değerlendirilmesinin sağlanacağını savundu.

Süheyl Batum, Erden Timur ile çalışmaları konusunda bir talepleri olmadığını ancak Timur'un vizyonlu bir insan olduğu için gelecekte bir konuda sıkıştıklarında ondan yardım isteyebileceklerini ifade etti.

"Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor"

Batum, kendisine sorulan soru üzerine, "Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor. İki senedir çektiğimizi biz biliriz bir Allah bilir. Bütün seyirciyle, bütün Galatasaraylılarla, 'Acaba bizi bir yerde tökezletecekler mi?' diye düşünüyoruz. Şimdiki federasyon başkanı maalesef futbolu futbol olaraktan çıkardı bir felaket haline dönüştürdü. Galatasaray maalesef nedenini bilmiyorum. Son derece kolay vurulabilir bulunabilir bir takım Bir camia haline dönüştü. Ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Adayı Batum: Türkiye'de futbol tamamıyla hukuk dışı oynanıyor - Son Dakika

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