Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'a sert yanıt verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi. Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında 'kayıkçı kavgası' yaptığını belirterek, söyledikleri sözlere karşı çıktı ve kendisini hedef almalarının nedenini sorguladı. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkma kararının altyapısını hazırladıklarını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

09.06.2024 14:01
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.

Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez." ifadelerini kullandı.

Sporseverlerin Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın izlediğini aktaran Özbek, "Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor. Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için." diye konuştu.

Özbek, Koç ve Yıldırım'ın kendisini Galatasaray'ın başarıları nedeniyle mi hedef aldığı yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:

"İki başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri stadı terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı. Onlara tavsiyem gelsinler burada açtığımız sergiyi gezsinler. Cumhuriyetin kuruluşundan 1 yıl sonra Paris 1924 Olimpiyatları'na giden sporcuların yarısı ya Galatasaray Lisesi mezunu ya da öğrencisi. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar."

Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmanın altyapısını hazırladıklarını anlatan Özbek, kendisinin 6 yıl önce Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmayı gündeme getirdiğini belirterek, "Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor. Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor." dedi.

Özbek, " Jose Mourinho, 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın.' dedi. Sizin yorumunuz nedir?" sorusuna, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi - Son Dakika
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