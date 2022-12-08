Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da

Manchester United ile yolları ayırmasının ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray taraftarı takımında görmek istiyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Portekizli yıldızla ilgili gelen soruya esprili bir yanıt verdi.

"RONALDO'DAN KURTULAMADIM"

Dursun Özbek, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna verdiği, "Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım." yanıtını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"GALATASARAY BU ALANDA DÜNYADA TEK"

Yurt dışında Türkiye'nin başkenti neresidir anketine %36 Ankara, %26 İstanbul, %19 Galatasaray deniliyor. Galatasaray böyle bir marka. Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan bir kulüp yok. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray bu alanda dünyada tektir.

"BÖYLE DEVAM ETME ŞANSIMIZ VAR MI?"

Daha güçlü bir Galatasaray ailesi istiyorsak bir güç birliğine ihtiyacımız var. Galatasaray'ın bütünleşmesi için bir çimentoya ihtiyaç var. Galatasaray Spor Kulübü bu görevi rahatlıkla yapabilir. Galatasaray Spor Kulübü, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda. Bankalara 2.2 milyar TL kredi borcu var. Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok.

"GÖREVE GELMEDEN ÖNCE PROJELERİMİZİ ANLATTIK"

Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok. O zaman kulüp bu anlaşmayı imzalamak zorundaydı. Ben başkan olarak bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım. Göreve gelmeden önce projelerimizi detaylı anlattık. Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek.