Dursun Özbek konuşurken, Fenerli yöneticiden olay yaratan paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük - Son Dakika
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Dursun Özbek konuşurken, Fenerli yöneticiden olay yaratan paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük

21.03.2023 16:28

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair açıklamaları esnasında Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan olay yaratan bir açıklama geldi. Komsuoğlu yaptığı paylaşımda, "Denizin öteki tarafında panik büyük!" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların lideri konuşurken, Fenerbahçeli yönetici, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"PANİK BÜYÜK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek konuşurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizin öteki tarafında panik büyük!" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek konuştuğu sırada Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Dursun Özbek'in açıklamalarından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzasıyla sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum." ifadeleri kullanıldı.

Dursun Özbek konuştuğu sırada Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük

"TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİNİ İKİ PARALIK ETMEK İÇİN DEMEÇ VERİYOR"

Dursun Özbek basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!" dedi.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek konuşurken, Fenerli yöneticiden olay yaratan paylaşım: Denizin öteki tarafında panik büyük - Son Dakika


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