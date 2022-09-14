Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum

Galatasaray Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek geçen günlerde yaptığı önemli açıklamalara bugün yenilerini ekledi. Dursun Özbek Galatasaray'ın mali durumuna dikkat çekerken, son dönemin yıldız transferi Icardi hakkında yeniden konuştu.

"SÖZ VERDİĞİM PROJELER VAR"

Dursun Özbek, "Benim Galatasaray için söz verdiğim projelerim var. Bu projelerin hayata geçirilmesini istiyorum. Toplanan parayı bloke olarak bir hesapta tutmayı düşünüyoruz, bunun dışındaysa planlarımız için kullanmayı hedefliyoruz.

"BAŞARILI OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunlar Galatasaray için çok önemlidir değerli Galatasaraylılar. Sportif anlamda bunlar çok önemli gözüküyor, yoksa Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları;

"GURURLUYUM"

"Seçimin üzerinden 3 ay gibi bir zaman geçti. Bu süreçte bazı vaatlerde bulunduk. En önemlilerinden biri Galatasaray'da barış ve sevgi ikliminin hakim olması gerektiğini söyledik. Ben ve ekip arkadaşlarım bu iklimi başlangıç aşaması da olsa gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı gururluyum.

"BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUZ"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konudaki çalışmalarımız da çok güzel devam ediyor, umuyorum yakın zamanda başaracağız.

"KULP TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çok değerli futbolcumuz Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncuya 750 bin € ödeyeceğiz. Eğer 20 gol atarsa 75 bin € daha ödeme olacak. Geçmişte benim dönemim de dahil galibiyet primleri 15-20 bin € civarındaydı. Özeleştiri de yapıyorum, o zaman yaptığımız iş yanlıştı. Ben daha önceki dönemimden dersler aldım.

"BENDEN BİLET İSTİYORLAR"

Her maçımızı kapalı gişe oynuyoruz. Daha önce teklif ettiğimiz, kombine almayan kişiler şu an çok üzgünler! Bana gelen kombine talebi inanılmaz fakat maalesef satışlarımız bitmiştir! Daha bu sabah Loca için bir arkadaş geldi. Kusura bakmayın, bitti."