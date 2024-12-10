Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK ve Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK ve Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek MHK'nin görevini yapamadığını belirtti ve yayıncı kuruluşun tutumuna da dikkat çekti. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

10.12.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek'in gündeminde de Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor maçında Manaj tarafından yapılan müdahale vardı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı ödülünü kazanan ve tören sonrasında açıklamalarda bulunan Özbek, Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulundu. Özbek ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da cevap verdi.

'MHK'NİN İŞİ SULANDIRMASI HOŞUMUZA GİTMEDİ'

Sarı-kırmızılı camianın Başkanı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevini yapamadığını dile getirerek; "TFF maçtan sonra açıklama yapıyor. Neticede milli bir sporcu, geçmiş olsun demeleri yeterli mi, değildi ve insani olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Ama işin detayına girince, bu olayın nasıl olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde, maçtan sonra yapılan açıklamalar ve özellikle MHK'nin başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat izledim ben. Siz de izlediyseniz, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, top ortada yok, maksatlı bir hareketi anlatırken, MHK eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetildi, hareket kramponaydı falan gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi. MHK görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı için değil. İşin bütününe girince, çok net olarak görürsünüz. Hakem fiyaskosu, MHK'nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Arkadaşlarım çalışıyor. Kısa sürede bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonra da hareketlerinde dikkatli olması lazım. VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. İş iş geçtikten sonra, 10 dakika geçtikten sonra göstermenin manası yok. Zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın" şeklinde konuştu.

'O'NUN HADDİNE DEĞİL'

Özbek ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da yanıt vererek; "Acun Ilıcalı'nın seviyesi, konuşma tarzı ve söyledikleri itibarıyla Galatasaray 2'inci Başkanı'na böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. O'nun haddine değil" dedi.

Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Politika, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK ve Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
01:55 Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 20:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK ve Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.