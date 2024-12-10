Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK ve Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki

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GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek'in gündeminde de Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor maçında Manaj tarafından yapılan müdahale vardı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı ödülünü kazanan ve tören sonrasında açıklamalarda bulunan Özbek, Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulundu. Özbek ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da cevap verdi.

'MHK'NİN İŞİ SULANDIRMASI HOŞUMUZA GİTMEDİ'

Sarı-kırmızılı camianın Başkanı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevini yapamadığını dile getirerek; "TFF maçtan sonra açıklama yapıyor. Neticede milli bir sporcu, geçmiş olsun demeleri yeterli mi, değildi ve insani olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Ama işin detayına girince, bu olayın nasıl olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde, maçtan sonra yapılan açıklamalar ve özellikle MHK'nin başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat izledim ben. Siz de izlediyseniz, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, top ortada yok, maksatlı bir hareketi anlatırken, MHK eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetildi, hareket kramponaydı falan gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi. MHK görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı için değil. İşin bütününe girince, çok net olarak görürsünüz. Hakem fiyaskosu, MHK'nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Arkadaşlarım çalışıyor. Kısa sürede bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonra da hareketlerinde dikkatli olması lazım. VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. İş iş geçtikten sonra, 10 dakika geçtikten sonra göstermenin manası yok. Zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın" şeklinde konuştu.

'O'NUN HADDİNE DEĞİL'

Özbek ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da yanıt vererek; "Acun Ilıcalı'nın seviyesi, konuşma tarzı ve söyledikleri itibarıyla Galatasaray 2'inci Başkanı'na böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. O'nun haddine değil" dedi.