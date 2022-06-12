Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız

12.06.2022 15:38

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yeni sezonda gidilecek kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. 3 veya 4 tane nokta atışı transfer yapma hedefinde olduklarını belirten Özbek, "Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye konuştu.

Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Pilav Günü'ne Galatasaray Kulübü'ne 4 yıllık aranın ardından başkan seçilen Dursun Özbek de katıldı. Salonda yer alan en yaşlı üye Oktay Aras etkinlik kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Seçim dönemleri, Galatasaray'da çok keyifli bir dönem. Şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. 4 bin 500, 5 bine yakın Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet ettiler. Galatasaray'da seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşadı Galatasaray, çok keyifliydi" diye konuştu.

"GALATASARAY'A HİZMET ETMEYE GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLU HİSSETTİK"

Özbek, bugün uyandığında neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a hizmet etmeye geldiğimiz için mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu büyük göreve layık görmesi de çok önemliydi. Bundan sonra borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için arkadaşlarımla beraber sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra iş başındayız. Galatasaraylıları, taraftarı mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

"TORRENT İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Dursun Özbek, "Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var. Hem finansal boyutu itibarıyla hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız" dedi. Dursun Özbek, teknik direktör ile ilgili olarak ise "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız. Görevi devraldıktan sonra da Torrent ile elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" ifadelerini kullandı.

"3 VEYA 4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

3 veya 4 tane nokta transfer yapacaklarına değinen Dursun Özbek, "Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız - Son Dakika


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