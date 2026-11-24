Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in, RAMS Park tribünlerindeki Filistin halkına destek pankartları sebebiyle sarı-kırmızılıları UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de RAMS Park tribünlerinde açılan Filistin'e destek pankartları sebebiyle kendilerini şikayet eden İsrail'e tepki gösterdi. Başkan Özbek, Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceklerini söyledi.

Dursun Özbek, UEFA'nın da bu şikayeti hassas bir anlayışla değerlendirmesi gerektiğini ve bu siyasi şikayete itibar edilmemesi gerektiğini savundu.