Galatasaray başkanlık seçiminde şaşırtan sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek tekrar aday oldu

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, daha önce aldığı seçime girmeme kararını değiştirdi.

ÖZBEK KARAR DEĞİŞTİRDİ

Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

CUMA GÜNÜ DİVAN KURULUNA TESLİM EDECEK

18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından, 20 Mayıs Cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek. Özbek'in listesinde Cemal Özgörkey ve Erden Timur da yer alacak.

HAMAMCIOĞLU TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Özbek, pazar gününden bu yana sarı-kırmızılı kulübün ileri gelen isimleriyle, 4-11 Haziran'daki seçime tek aday ve güçlü liste ile girilmesi için çalışma halindeydi. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise Dursun Özbek'in teklifini reddetmişti.

"G.SARAY'I BÜYÜTMEYE GELİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Metin Öztürk şunları söyledi: "Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarmak."