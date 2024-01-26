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Galatasaray, Bayern Münih ile Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Galatasaray, Bayern Münih ile Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı

Galatasaray, Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bayern Münih, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Galatasaray'ın transfer şartlarını kabul eden Bayern Münih yetkilileri, resmi açıklamanın ardından Boey ile birlikte Münih'e dönecek.

Galatasaray, Bayern Münih ile Sacha Boey\'in transferi konusunda anlaşmaya vardı
26.01.2024 - 18:14,
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Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında bugün sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Alman temsilcisinin, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Almanya temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul'a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Bayern Münih ile Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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