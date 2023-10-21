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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti - Son Dakika

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti

Son Güncelleme: 21.10.2023 18:53

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, 445 gün sonra deplasman yasağı kaldırıldı. 2 Ağustos 2022'de alınan kararla derbilerdeki deplasman yasağı sona erdi. Bu kararla birlikte, taraftarlar uzun bir aradan sonra derbi heyecanını deplasmanda da yaşama fırsatı buldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar, RAMS Park'a geldi. Böylece 2 Ağustos 2022 alınan derbilerdeki deplasman yasağı tamamen bitmiş oldu.

445 GÜN SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbinin oynayacağı RAMS Park'a hareket etti. Yol boyunca emniyet güçlerinin eşlik ettiği taraftarlar, toplu halde stada girdi ve tribündeki yerlerini aldı. Böylece 445 gün süren derbilerdeki deplasman yasağı sona erdi.

DEPLASMAN YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurmuşu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra bir ilk gerçekleşti - Son Dakika
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