Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

20.09.2022 17:31
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkine karar verildi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkine karar verildi. Galatasaray, Konyaspor maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareket; Beşiktaş, İstanbulspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Trabzonspor ise Gaziantep FK maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 20 Eylül 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Antalyspor forması giyen Soner Aydoğdu ve Shoya Nakajima, Adana Demirspor maçındaki kural dışı hareket; Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ise Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki kural dışı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR'ın 17.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SONER AYDOĞDU'nun 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SHOYA NAKAJIMA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu MAHMUT TEKDEMİR'in 18.09.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.09.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 18.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.09.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi Fenerbahçe'ye savunmacıların müjdeli haber! Serdar Aziz ve Luan Peres, Beşiktaş derbisinde sahada Fenerbahçe'ye savunmacıların müjdeli haber! Serdar Aziz ve Luan Peres, Beşiktaş derbisinde sahada
Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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