GALATASARAY, Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Beşiktaş Maçına Hazır - Son Dakika
