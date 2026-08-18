Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor

Galatasaray bombayı patlattı! 21\'lik yıldız bugün İstanbul\'a geliyor
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Galatasaray, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'un transferi konusunda anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve Batrakov'un gelecekteki olası satışından Rus kulübüne verilecek yüzde 10 pay bulunuyor. Galatasaray bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek ve son taksidin vadesi Aralık 2027'yi geçmeyecek.

OKAN BURUK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYLE İKNA ETTİ

Batrakov'un Galatasaray'ı tercih etmesinde teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı belirtildi. Yaklaşık bir aydır devam eden görüşmeler sırasında Batrakov ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Buruk, genç futbolcuya Galatasaray'daki planlarını, hücum sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı. 21 yaşındaki futbolcunun Fransa, İtalya ve İspanya'dan gelen teklifleri reddederek tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı belirtildi.

Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'a geliyor

GOLLE VEDA ETTİ

Batrakov, cuma günü Lokomotiv Moskova formasıyla Orenburg karşısında son maçına çıktı. Genç yıldız, fileleri havalandırarak takımına golle veda etti. Batrakov'un karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı mücadeleyi de takip ettiği öğrenildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

HT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'un resmi sözleşmeye imza atmak ve takıma katılmak için bugün, 18 Ağustos'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, resmi işlemleri kısa sürede tamamlayarak genç futbolcuyu Erzurumspor deplasmanının kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZON 29 GOLE KATKI

Batrakov, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 resmi karşılaşmada 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezona ise 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle başladı.

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Adını il defa duydum bunun neresi yıldız millet lukaku,salah,trossard getiriyor birde taksitle alınmış :)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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