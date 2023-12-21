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Galatasaray, Bria Hartley'i kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i sezon sonuna kadar transfer etti. Hartley, son olarak İspanya ekibi CB Avenida'da forma giymiş ve Fransa Milli Takımı ile Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır.

Galatasaray, Bria Hartley\'i kadrosuna kattı
21.12.2023 - 22:07,  Güncelleme: 22:09
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bria Hartley'in son olarak İspanya ekibi CB Avenida'da forma giydiği belirtilen açıklamada, "Hartley, 2018 yılında anne tarafından sahip olduğu haklarla birlikte Fransa vatandaşlığına geçerek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa forması da giydi ve gümüş madalya kazandı. Oyuncumuza 'Galatasaray'a hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz."

Kaynak: AA
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