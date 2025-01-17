Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Voleybol Takımları İdari Menajeri Neslihan Turan ile Takım Menajeri Neşve Büyükbayram katıldı" denildi.

"Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Britt Bongaerts, "Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Galatasaray'da yönetimimizle, taraftarımızla, takımımızla aile gibiyiz. Bu takımla devam ettiğim için inanılmaz mutluyum. Taraftarlarımız sadece İstanbul'da değil her yerde bizi destekliyorlar. Önümüzdeki sene için kulübümüz çok iyi bir takım kurma hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL