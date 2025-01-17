Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha

Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Britt Bongaerts ile 2 yıllık sözleşme uzattı. Bongaerts mutlu.

17.01.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Voleybol Takımları İdari Menajeri Neslihan Turan ile Takım Menajeri Neşve Büyükbayram katıldı" denildi.

"Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Britt Bongaerts, "Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Galatasaray'da yönetimimizle, taraftarımızla, takımımızla aile gibiyiz. Bu takımla devam ettiğim için inanılmaz mutluyum. Taraftarlarımız sadece İstanbul'da değil her yerde bizi destekliyorlar. Önümüzdeki sene için kulübümüz çok iyi bir takım kurma hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, istanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Britt Bongaerts ile 2 Yıl Daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.