Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı

Geniş Video İzle

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta'nın transferi için eski kulübü Genk'e toplamda 8 milyon avro (298 milyon lira) ödeme yapacak. Ödeme, üç sezon boyunca taksitler halinde gerçekleştirilecek.

06.02.2025 22:47  Güncelleme: 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı 8 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Galatasaray, Kolombiyalı Carlos Cuesta'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar transfer için Cuesta'nın eski kulübü Genk'e 8 milyon euro (298 milyon lira) ödeyecek.

NET 8 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kulübün açıklamasında bu bedelin Genk'e üç sezona yayılmış taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.

Galatasaray, Carlos Cuesta\'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Genk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • miray:
    GS candır gerisi yalandır 59 11 Yanıtla
  • AlexArda:
    Teşekkürler 6s yönetimi güzel kzık vallahi haha :) 10 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TARIK CÜCE BOYU 1.70 DEGIL 1.79 9 CM YI NERENE ALDIN, MERTES DE 1.70 AMA KUSPARK TA ŞİKEDEN BAHCEYE ÇAKTI 29 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6s 170 boyunda stoper almış ahahahahhahaha Fred üstünden kafa golünü tıkladığında ağlayarak izlersiniz ahahahhaa 5 25 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Transferi yapan Türkiye temsilci menajeri FENERBAHÇELİ :D:D:D:D Helal olsun yedek ve göndermeye çalıştıkları sıradan oyuncuya 8 milyonu kitlediler ahahahahahahahaha 4 23 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fener zenci sever. Onyekurudan beri. 20 4 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Sadece CİKCİKLER yorum yapmış:))))yaa yormayın bu kadar kendinizi DENGİMİZ değilsiniz LİG bittmiştir biz AVRUPADA kupaya kitlendik 16 4 Yanıtla
  • Rasim b:
    8 milyon euro bu adam için para bile değil herkes görecek nedenini maç izlemeden yorum yapan kakavanlarda oturur ağlar 14 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Eren için de 8 milyon euro isteriz. ellere var da bize yok mi :) 7 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya bütün klüpler batak, sırf taraftara şirin gözükmek için har vurup harman savuruyorlar, yazıktır günahtır. 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:34:50. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.