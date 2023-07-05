Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk vetosu! Zararına satışı an meselesi - Son Dakika
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Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk vetosu! Zararına satışı an meselesi

05.07.2023 15:34

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un planlarında olmayan Cicaldau'ya İtalyan ekibi Sampdoria ilgi gösteriyor. Galatasaray, en az 4 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun satışı için pazarlık masasına oturacak. Cicaldau geçen sezon Al-Ittihad formasıyla 28 maçta 4 gol ve 7 asist yaparak takıma katkı sağladı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Cicaldau'ya İtalyan ekibi Sampdroia'nın ilgisi var. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu için en az 4 milyon euroluk bir teklifle gelinmesi durumunda pazarlık masasına oturacak.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almıyor. Satışına izin verilecek futbolcuya Sampdoria'ya talip oldu.

SATIŞTAN EN AZ 4 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Sampdoria, Cicaldau'ya teklif yapmak istiyor. Rumen futbolcuyu 6.5 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, futbolcudan en zararla çıkmak için en düşük 4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde İtalyanlarla masaya oturacak.

11 KEZ SKORA KATKI SAĞLADI

Cicaldau geçen sezon Al-Ittihad formasını 28 resmi maçta giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk vetosu! Zararına satışı an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk vetosu! Zararına satışı an meselesi - Son Dakika
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