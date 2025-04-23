Galatasaray'da 23 Nisan Şenliği - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da 23 Nisan Şenliği

Galatasaray\'da 23 Nisan Şenliği

Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğlenceli etkinlikler düzenledi.

23.04.2025 17:01
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Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ile çalışanları çocukları veya torunlarıyla katıldı.

Tesiste C kapısı girişindeki suni sahada düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu. Çocuklar, bando, palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. 23 Nisan şenliği, futbol A takımının taşındığı tesis için veda niteliği de taşıdı.

Şenlikte konuşan başkan Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizim en büyük bayramlarımızdan bir tanesi. Bundan 105 yıl evvel ulusal meclisimizin kurulması ve demokrasiye geçişimizin simgesi olarak Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir gün. Bu büyük bir siyasi dehanın ve vizyonun eseridir. Çocuklarımıza bunun ne manaya geldiğini en iyi şekilde anlatmak durumundayız. Çünkü bu, dünyada sadece Türkiye'de kutlanan çocuklara yönelik ulusal bir bayram. 1920, 1. Cihan Harbi'nin bitmesinin hemen ardından gelen bir tarih. Medeniyetin beşiği dediğimiz uluslar yıllar boyu birbirlerini öldürmüşler, milyonlarca insan bu savaşın neticesinde hayatlarını kaybetmişti. Hemen onun akabinde devletlerin can derdine düştüğü bir dönemde Ulu Önder'imizin böyle bir bayramı çocuklara hediye etmesi ve kurduğu Cumhuriyet'i çocuklara emanet etmesinin anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza bunu bu şekilde anlatmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin çocuklarının bayramı değil, dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanması da ayrı bir özellik taşımaktadır. Bütün camiamın özellikle çocuklarımızın, torunlarımızın bu güzel bayramını kutluyorum." dedi.

İstanbul'da yaşanan depremle ilgili konuşan Özbek, "Biraz önce de bir deprem meydana geldi. Buradaydım. Çok sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Polat: "Florya'dan ayrılacağımız için gönlümüzün bir tarafı ezik vaziyette"

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Adnan Polat, Florya'ya veda edildiği için buruk bir mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Yönetici ve başkan olarak 11 yıl görev yaptığını hatırlatan Polat, "Burada benim resmi olarak 11 yılım geçti. Burada olmaktan da mutluluk duyuyoruz ama ayrılacağımız için de gönlümüzün bir tarafı ezik vaziyette. Burada biraz veda yemeği gibi bir şey oluyor ama daha Galatasaray'ın altyapısı sene sonuna kadar burada. İnşallah tesisler de bitince oraya taşınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Polat, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili, "Tüm İstanbul'a ve bölgeye bir geçmiş olsun diye dileklerimi iletiyorum. Bir deprem yaşadık. İnşallah bir hasar yoktur ve arkası da gelmez." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na değinen Polat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah daha nice bayramlar görürüz." diyerek sözlerini tamamladı.

Albayrak: "İnşallah 5. yıldızı Kemerburgaz'da kutlarız"

Sarı-kırmızılı kulübün eski ikinci başkanlarından Abdürrahim Albayrak, 5. yıldızı Kemerburgaz'da kutlama dileğinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini aktaran Albayrak, "Bu mutlu bayramda İstanbul'da büyük bir deprem yaşandı. İnşallah büyük bir şey olmamıştır. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Florya'ya veda edildiğini belirten Albayrak, "Florya'dan ayrılmanın üzüntüsünü, Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlukları hep burada kutlardık. İnşallah 5. yıldızı Kemerburgaz'da kutlarız." diye konuştu.

Şenliğe deprem arası

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen şenliğe İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle ara verildi.

Saat 12.50 civarında İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Depremin ardından müzik ve etkinlikler durduruldu.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından İstanbul genelinde herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığı teyit edildikten sonra etkinliğe kaldığı yerden devam edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da 23 Nisan Şenliği - Son Dakika

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