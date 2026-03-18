Galatasaray\'da 4 Değişiklikle Liverpool\'a Çıktı

18.03.2026 23:20
Galatasaray, Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turunda yer alan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.

Sallai sağ kanatta oynadı

Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.

Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.

Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.

Galatasaray taraftarı yasağa rağmen tribünde

Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.

UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.

Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.

Maçın hakemi değişti

Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.

Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.

Kaynak: AA

