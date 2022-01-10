Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.
Yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi - Son Dakika Spor