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Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi - Son Dakika

Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

10.01.2022 17:11

Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ekibine de veda edildi. Galatasaray kulübü, yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.

Florya'da şiddetli deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

KİMSE KALMADI

Yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.

EKİP GELECEK

Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.

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Galatasaray, Selçuk İnan, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi - Son Dakika Spor


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