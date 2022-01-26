Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.