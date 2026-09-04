Galatasaray'da Başakşehir maçında 3 değişiklik, Batrakov ilk kez 11'de başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Başakşehir maçında 3 değişiklik, Batrakov ilk kez 11'de başladı

Galatasaray\'da Başakşehir maçında 3 değişiklik, Batrakov ilk kez 11\'de başladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının 11'inde Göztepe karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı. Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Aleksey Batrakov görev alırken, yeni transfer Batrakov sarı-kırmızılı forma ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre Başakşehir müsabakasında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçen hafta oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre turuncu-lacivertliler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Aleksey Batrakov'a görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Yunus Akgün çıktı.

Sarı-kırmızılılarda antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve adalesinde kanama oluşan Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Aleksey Batrakov ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Başakşehir müsabakasında 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta ilk maçında sonradan oyuna dahil olan Batrakov, bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı.

Leao ve Deniz, 21 kişilik kadroda

Sarı-kırmızılılarda, yeni transferler Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, yedekler arasında yer aldı. Bir diğer yeni transfer Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu ise kadroya alınmadı. Bitshiabu yeni takımının müsabakasını tribünden takip etti.

Mario Lemina stoperde

Teknik Direktör Okan Buruk, defansta Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'in yanında Mario Lemina'ya görev verdi. Geçtiğimiz RAMS Park'ta oynanan Göztepe müsabakasında Abdülkerim'in sakatlığından dolayı çıkmasından sonra Lemina, onun bölgesine geçmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga bekledi.

Deplasman tribünü doldu

Galatasaray taraftarları, takımlarını Başakşehir deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan alanı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.

Mücadele öncesinde son dönemde denizde yaşanan kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Başakşehir maçında 3 değişiklik, Batrakov ilk kez 11'de başladı - Son Dakika

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